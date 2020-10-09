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قيادي بـ "جبهة النضال": المطلوب تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرات
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني جمال  خليل، إن الشعب الفلسطيني يملك كل الثقة بقيادته الشرعية والميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، إلا أنه يحتاج لاجراء انتخابات جديدة كي يقدم الصورة الحقيقية لايمان الشعب الفلسطيني بقيادته وبالتالي السعي لتنفيذ كافة بنود المشروع الوطني الفلسطيني وارساء الروح الديمقراطية الموجودة في مؤسساتنا الوطنية كافة.

جاء ذلك في لقاء حواري شامل في مكتب الجبهة في مخيم البص في جنوب لبنان.

وأشار إلى الدور الذي يلعبه الامين العام للجبهة د.أحمد مجدلاني في الحركة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية في التعاطي مع سفراء الدول المعنية بالقضايا الاقليمية والدولية وخاصة القضية الفلسطينية وما يقوم به على مستوى تعزيز الثقة بين القيادة الفلسطينية والشعب وكافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية .

وثمن الدور الروسي والاشتراكية الدولية والأحرار في العالم في دعم القضية الفلسطينية.

وتحدث جمال خليل أبو أحمد حول تفعيل دور الجبهة في كافة الساحات ومنها سوريا ودول أخرى، واكد على اهمية سوريا في المنطقة، مقدما" التهاني لسوريا في ذكرى حرب تشرين، ومشيداً بالشهداء في تلك الحرب.


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