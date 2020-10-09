المفوض العام لـ (أونروا) يبدأ مهمة أوروبية في ألمانيا





وهدفت الزيارة التي جرت في الأيام 6-9 تشرين الأول/أكتوبر، إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين (أونروا) وبين الجمهورية الاتحادية الألمانية، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى.



والتقى لازاريني مع الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية، السيد هايكو ماس، ووزير الدولة نيلز آنين، وسكرتيرة الدولة البرلمانية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الدكتورة ماريا فلاشبارت، والمدير العام الاستشاري لدائرة الأمن الخارجي وسياسة التنمية الدكتور يان هيكر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من وزارات عدة.





وفي كافة اجتماعاته، أكد لازاريني على أن الدعم من ألمانيا يمكن الوكالة من المحافظة على خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين. إن الدعم المالي الإضافي الذي قدمته ألمانيا لـ (أونروا) سمح لها بزيادة استجابتها الطارئة خلال جائحة (كوفيد-19).



كما تمت دعوة لازاريني أيضا لتقديم إيجاز لأعضاء اللجان البرلمانية التالية: الموازنة، حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية، والتعاون الاقتصادي والتنمية.





وعلاوة على ذلك، التقى لازاريني بعدد من الجماعات السياسية في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، بما في ذلك الجماعة البرلمانية الخاصة بالبلدان الناطقة باللغة العربية في الشرق الأدنى والأوسط، إضافة إلى الدكتورة خلود دعيبس سفيرة فلسطين لدى ألمانيا، كما انخرط في حوار مع ممثلي الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام.



وكانت تلك الاجتماعات فرصة للازاريني لمناقشة الوضع الإنساني والعملياتي في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة، وعلى وجه التحديد تسليط الضوء على الكيفية التي تستمر (أونروا) فيها بالاستجابة لـ (كوفيد-19)، إضافة إلى مسألة لاجئي فلسطين في المنطقة بشكل أوسع.





كما قام لازاريني أيضا بتذكير محاوريه بالوضع المالي غير المستقر للوكالة والحاجة إلى تمويل كاف ومستدام وأكثر قابلية للتنبؤ من أجل عملياتها لدعم رفاه وحماية أكثر من 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في المنطقة ودعم تنميتهم البشرية.





وقال لازاريني: "يجب أن يكون هدف كل وكالة إنسانية هو وجود شركاء موثوق بهم وثابتين مثل ألمانيا"، مضيفا بأن "ثبات ألمانيا في دعم حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والتعددية يسمح لـ (أونروا) بالتخطيط لخدماتها وهي تعلم أن لديها حليفا قويا يدعمها".



وبالنسبة لـ (أونروا)، فإن ألمانيا تعد شريكا مهما واستراتيجيا. وقد كانت الحكومة الألمانية أكبر مانح للوكالة في عام 2019، حيث تبرعت بأكثر من 152 مليون يورو من أجل عمليات (أونروا).





ومنذ عام 2005، أصبحت ألمانيا عضوا في اللجنة الاستشارية لـ (أونروا)، وهي اللجنة المكلفة بمساعدة الوكالة في أداء مهام ولايتها. في السنوات الأخيرة، زادت ألمانيا بشكل مستمر من التزامها تجاه (أونروا).





ووسعت بشكل كبير تعاونها المالي والفني في جميع المجالات. ويذكر أن ألمانيا قد تعهدت بتقديم تمويل بقيمة 161 مليون يورو حتى الآن في عام 2020.



رام الله - دنيا الوطناختتم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني زيارة إلى برلين استمرت أربعة أيام، وهي زيارته الأوروبية الأولى منذ تعيينه مفوضا عاما للوكالة.