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شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماعٍ وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق مع الخارجية الروسية في موسكو

تفاصيل اجتماعٍ وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق مع الخارجية الروسية في موسكو
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى العاصمة الروسية موسكو.

وضم الوفد عضوي المكتب السياسي للحركة د. موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، إضافة إلى ممثل الحركة لدى موسكو، وذلك في إطار زيارة تستغرق عدة أيام.

وعقد وفد الحركة ظهر اليوم الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لقاءً مطولًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية السيّد ميخائيل بوغدانوف.

وحضر اللقاء فلاديمير صفرينكوف ممثل روسيا لدى الرباعية الدولية، وألكسيي سكوسيريف نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، وذلك في قصر الضيافة الروسي.

ووضع وفد الحركة بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية الأخيرة على صعيد العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية، واستعرض الوفد الإجراءات التي قامت بها قيادة الحركة لتوحيد الموقف الفلسطيني، بالإضافة إلى وجهة نظر الحركة وأفكارها للمضي قدمًا في هذا المسار حتى تحقيق نجاح يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وبدوره رحب بوغدانوف بوفد الحركة، مشيرا إلى أهمية الزيارة في هذا التوقيت، وأكد الموقف الروسي الداعم لحق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود تجاوز الانقسام الفلسطيني، وتأكيده أن روسيا مستعدة دائمًا لتقديم ما يلزم لوحدة الموقف الفلسطيني، باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني.

واستعرض بوغدانوف خلال اللقاء الجهود التي تبذلها روسيا مع جميع الأطراف المعنية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، وجدد التأكيد على الرفض الروسي لـ (صفقة القرن)، واعتبر أنها لا تمثل طريقا لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وفي الختام، عبر وفد الحركة عن تقديره للموقف والجهود الروسية الداعمة للحق الفلسطيني، في مختلف المحافل الدولية، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق التشاور  والتنسيق الثنائي.



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