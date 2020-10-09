شاهد: إصابتان بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال وسط الخليل





وأدى ذلك لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.











رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بالرصاص الحي، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.