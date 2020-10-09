نتنياهو يطلع رئيس الوزراء الأثيوبي على اعتزامه جلب حوالي 2000 من أبناء "الفلاشمورا"





وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: إنه لا يعارض ذلك وإن هذا يمثل العلاقات المميزة التي تسود بين الجانبين، كما بحثا امكانية تعميق التعاون الزراعي بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية إلى أثيوبيا.





رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، وبحث معه بعض القضايا الاقليمية.وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، نتنياهو على تحقيق اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين، وقال: إن نتنياهو قاد خطوة تاريخية ستدرك الأجيال القادمة حجمها وكامل أبعادها الإيجابية.هذا وأطلع نتنياهو أحمد على اعتزامه جلب حوالي 2000 من أبناء "الفلاشمورا" المتواجدين في أديس أبابا وغوندار، التزاما بمواصلة قدوم يهود إلى إسرائيل.