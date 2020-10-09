"الدفاع المدني" يتعامل مع نحو 60 حريقاً بظل الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة













رام الله - دنيا الوطنأفاد جهاز الدفاع المدني، بأن طواقمه تعاملت اليوم الجمعة، مع نحو 60 حريقا اندلعت في مساحات شاسعة من الأراضي في عدة محافظات بفعل الإهمال، في ظل الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة، مخلفة خسائر في مئات الأشجار الحرجية والمثمرة.وأضاف الجهاز، في بيان صحفي، أن طواقمه تعاملت، كذلك، مع حريق كبير اندلع في مصنع للبلاستيك بمحافظة سلفيت، وآخر اندلع في مستودع للأعلاف بمحافظة طوباس.وأشار إلى أن أغلب الحرائق اندلعت بالتزامن مع بعضها البعض، مشكلة تحديا للطواقم في ظل الأجواء الحارة التي تساعد على انتشارها بشكل أسرع، داعيا المواطنين إلى عدم إشعال النيران حماية لممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.