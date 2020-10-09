"الاقتصاد" بغزة تنظم زيارات ميدانية على محطات الوقود ومعاصر الزيتون بالوسطى والشمال





وشملت الزيارات محطات الوقود ومعاصر الزيتون من أجل فحصها ومعاينتها للتأكد من سلامتها.





وتم خلال الزيارات التأكد من سلامة الموازيين والقبانات الموجودة داخل المحطات والمعاصر حتى لا يقع المواطن ضحية الغش.





وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون أي عقبات في ظل جائحة (كورونا).









رام الله - دنيا الوطننظمت دائرة المكاييل والموازيين في وزارة الاقتصاد بغزة، زيارات ميدانية على عدد من محطات الوقود ومعاصر الزيتون في محافظتي الوسطى والشمال.