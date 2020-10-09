شاهد: اندلاع حرائق في إسرائيل ونتنياهو يجري مشورات بشأنها

وقال وفق ما نقل مكتبه، إنه سيتم النظر في تلقي مساعدات دولية عند الحاجة.

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، مشاورات بخصوص الحرائق التي اندلعت في إسرائيل.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد تمكنت فرق المطافئ من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب.





وسمح لسكان القرية بالعودة تدريجيا الى منازلهم بعد ان تم إجلاؤهم منها حفاظا على حياتهم، حيث أدى الحريق إلى احتراق أربعة منازل على الأقل.



وأضافت (مكان): أن نحو أربعين طاقم اطفاء وست طائرات خاصة شاركت في عملية اخماد الحريق الهائل.



وتواصل فرق الاطفائية اخماد حرائق اخرى اندلعت في أماكن مختلفة بسبب الأجواء الحارة.





ففي مدينة نوف هاغاليل قرب الناصرة أصيب شخصان بصورة طفيفة من جراء استنشاقهما الدخان، وتم اجلاء سكان احد الاحياء عن منازلهم بعد ان اقتربت السنة النار منها.













يأتي ذلك بعدما اندلعت حرائق اليوم الجمعة، في "كفار هأورانيم" قرب موديعي، في إسرائيل.