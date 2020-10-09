حسين الشيخ يكشف حقيقة وجود وساطات بين السلطة وإسرائيل بشأن أموال المقاصة

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، حقيقة وجود وساطات بين السلطة وإسرائيل بشأن أموال المقاصة.





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا يوجد أي وساطة بيننا وبين إسرائيل في موضوع المقاصة، ولم نطلب تدخل أحد".





وشدد الشيخ على أن "الأخبار المتداولة غير صحيحة".





يشار إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض منذ أوائل حزيران/يونيو الماضي، استلام أموال المقاصة من إسرائيل، بسبب نية تل أبيب الإعلان عن مخطط لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.





وتعاني السلطة من من أزمة مالية حادة، حيث رواتب موظفيها، بنسبة 50% منذ أوائل تموز/يوليو الماضي.

رام الله - دنيا الوطن