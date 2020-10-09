دولي

البيت الأبيض: ترمب سيخضع لفحص (كورونا) ثانٍ قبل أي ظهور علني

البيت الأبيض: ترمب سيخضع لفحص (كورونا) ثانٍ قبل أي ظهور علني
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيجري فحصاً جديداً لفيروس (كورونا).

وأكد في بيان له، أن ترامب  لن يختلط بالجمهور، إذا ثبت أنه مازال ناقلاً للعدوى، مضيفاً أن طبيبه يعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في تجمع انتخابي يوم السبت.

وأعلن البيت الأبيض أواخر الأسبوع الماضي، إصابة ترامب بفيروس (كورونا) قبل أن يدخل المستشفى يوم الجمعة الماضية.

وخرج ترامب من المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، وعاد إلى البيت الأبيض، بالرغم من عدم إعلان شفائه بشكل كامل من الفيروس.

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