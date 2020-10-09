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شؤون فلسطينية

وزير التنمية مجدلاني يهنىء برنامج الاغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام

وزير التنمية مجدلاني يهنىء برنامج الاغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام
وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
توجه وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني بالتهنئة الى برنامج الاغذية العالمي لحصوله على جائزة نوبل للسلام للعام 2020.

واكد مجدلاني هذه الجائزة تعتبر تقديرا واعترافا لدور البرنامج في مكافحة الجوع على مستوى العالم،وأنه  لا يمكن تحقيق السلام بدون القضاء على الفقر والجوع.

وتوجه بالتحية الى ادارة البرنامج وكوادره وطالب بعدم ترك فلسطين خلف الركب خصوصا في ظل التراجع الكبير في تمويل انشطة البرنامج في فلسطين.

وطالب  برنامج الاغذية العالمي ببذل كل ما هو مطلوب من جهود لحشد التمويل لدولة فلسطين في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي خصوصا بعد جائحة (كورونا).

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