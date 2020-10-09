شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من جنين ويفرض عقوبات على أهالي الجلمة

الاحتلال يعتقل شابين من جنين ويفرض عقوبات على أهالي الجلمة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من قرى محافظة جنين وفرضت عقوبات على أهالي قرية الجلمة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد النبهان من مخيم جنين، وذلك بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم.

كما دهمت قوات الاحتلال قرية زبوبا شمال غرب جنين، واعتقلت الشاب أسامة هاشم عطاطرة بعد اقتحام منزل ذويه في القرية.

ويعاني سكان قرية "زبوبا" من هجمات دائمة ومتكررة تشنها قوات الاحتلال بسبب ما تدعيه من محاولات شبان إحداث فتحات في جدار الفصل العنصري بالمنطقة.

وفي الآونة الأخيرة لا يكاد يوم يمر دون أن تقوم قوات الاحتلال باقتحام القرية والتنكيل بأهلها، خاصة الذين يسكنون على أطرافها قرب معسكر "سالم".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري.

وفرضت قوات الاحتلال على المواطنين والسكان عدم الخروج من المنازل أو فتح محلاتهم التجارية بعد الساعة العاشرة مساء يوميا.

وقرية الجلمة تقع في شمال مدينة جنين على بعد 5 كم، وهي قرية جميلة تشرف على مرج ابن عامر، وفي سهولها العربية يوجد مطار قديم وتمر سكة حديد حيفا القديمة، و[نهر المقطع] ووادي الكسلان، وتنتشر في سهولها الجنوبية الآبار الارتوازية منذ أوائل الستينات، ما أعطاها ميزات جمّة جعلتها هدفا مستمرا للاحتلال.

وتبلغ مساحة أراضيها (3700) دونما، يحيط بأراضيها قرى صندلة، ومقيبلة، وعربونه، وعرانة، وبرقين، وقد سرق الاحتلال معظم أراضيها بموجب اتفاقية رودوس للهدنة بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي عام 1949م.

وتسبب جدار الفصل بنهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرى جنين، حيث امتدت من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونم.

أخبار ذات صلة

وزير التنمية مجدلاني يهنىء برنامج الاغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام

وزير التنمية مجدلاني يهنىء برنامج الاغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون المعمرة غرب رام الله

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون المعمرة غرب رام الله

الخضري: التأخير في إنجاز المصالحة يُعقد الحالة الفلسطينية داخلياً وخارجياً

الخضري: التأخير في إنجاز المصالحة يُعقد الحالة الفلسطينية داخلياً وخارجياً

نحو 1200 مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نحو 1200 مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الكيلة: 9 وفيات و498 إصابة جديدة بـ(كورونا) بفلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

الكيلة: 9 وفيات و498 إصابة جديدة بـ(كورونا) بفلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

حنا: &#34;الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء&#34;

حنا: "الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء"

صور: أول صلاة جمعة في بعض مساجد قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب (كورونا)

صور: أول صلاة جمعة في بعض مساجد قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب (كورونا)

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في بيت دجن

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في بيت دجن

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون المعمرة غرب رام الله

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون المعمرة غرب رام الله

الخضري: التأخير في إنجاز المصالحة يُعقد الحالة الفلسطينية داخلياً وخارجياً

الخضري: التأخير في إنجاز المصالحة يُعقد الحالة الفلسطينية داخلياً وخارجياً

نحو 1200 مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نحو 1200 مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل شابين من جنين ويفرض عقوبات على أهالي الجلمة

الاحتلال يعتقل شابين من جنين ويفرض عقوبات على أهالي الجلمة

حنا: &#34;الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء&#34;

حنا: "الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء ومن يظن ذلك فهو مخطىء"

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في بيت دجن

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في بيت دجن

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

&#34;الميزان&#34; يشارك بالدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة

"الميزان" يشارك بالدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة

منوعات

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ&#34;غولدن غلوب&#34;

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ"غولدن غلوب"

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): &#34; فقدت قلبي وروحي&#34;

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): " فقدت قلبي وروحي"

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

عربي

وزير الأوقاف المصري: ممنوع على الأئمة الانخراط في نشاط الجمعيات والحملات الانتخابية

وزير الأوقاف المصري: ممنوع على الأئمة الانخراط في نشاط الجمعيات والحملات الانتخابية

الأردن: حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ بسبب (كورونا)

الأردن: حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ بسبب (كورونا)

شاهد: سياسي لبناني يعلن شفاءه التام من (كورونا) ويحذر: &#34;القصة ليست مزحة&#34;

شاهد: سياسي لبناني يعلن شفاءه التام من (كورونا) ويحذر: "القصة ليست مزحة"

72 ساعة حاسمة حكومياً... الحريري أطلق مبادرته و&#34;البونتاج&#34; يبدأ اليوم

72 ساعة حاسمة حكومياً... الحريري أطلق مبادرته و"البونتاج" يبدأ اليوم