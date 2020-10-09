الكيلة: 9 وفيات و498 إصابة جديدة بـ(كورونا) بفلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (78)، ومحافظة نابلس (11)، ومحافظة بيت لحم (58)، ومحافظة قلقيلية (15)، ومحافظة رام الله والبيرة (39)، وجنين (33)، وأريحا والأغوار (21)، وسلفيت (5)، وطولكرم (51)، وقطاع غزة (88)، وضواحي القدس (6)، وطوباس (3)، ومدينة القدس(90).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص حالات التعافي، بينت الوزيرة الكيلة أنه تم تسجيل 264 حالة في المحافظات الشمالية (13 الخليل، 89 نابلس، 33 جنين، 46 طولكرم، 11 قلقيلية، 65 بيت لحم، 7 سلفيت)، و428 داخل مدينة القدس، و74 حالة تعافٍ في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وذكّرت وزارة الصحة أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، مشيرة إلى أن نتيجة الفحص ستظهر بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 9 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و766 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في محافظات الضفة الغربية (مواطنة 69 عاما من دير قديس، ومواطن 57 عاما من عبوين، ومواطن 74 عاما من رام الله بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 47 عاما ومواطن 70 عاما من مدينة الخليل، ومواطن 54 عاما وآخر 72 عاما من مدينة بيت لحم، ومواطنة 70 عاما من عزموط بمحافظة نابلس)، إضافة لحالة وفاة لمواطنة من سلوان بمدينة القدس.