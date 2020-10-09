

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، حصول برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام لهذا العام عن "جهوده لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحرب والصراعات".



وأشارت إلى أن البرنامج قدم المساعدة لنحو 100 مليون شخص في 88 دولة.



وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية، أو نحو 1.1 مليون دولار وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل.





وتجري معظم أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مناطق مزقتها الحرب، حيث يزيد احتمال إصابة الناس بسوء التغذية بثلاث مرات.



ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإن لديه كل يوم مئات الشاحنات بالإضاقة لوسائل شحن أخرى تنقل الأغذية والمساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.



وفي أبريل الماضي، قال البرنامج، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

وتجري معظم أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مناطق مزقتها الحرب، حيث يزيد احتمال إصابة الناس بسوء التغذية بثلاث مرات.ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإن لديه كل يوم مئات الشاحنات بالإضاقة لوسائل شحن أخرى تنقل الأغذية والمساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.وفي أبريل الماضي، قال البرنامج، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام للعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.