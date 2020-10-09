دولي

منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام للعام 2020

منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام للعام 2020
منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام للعام 2020
منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام للعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، حصول برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام لهذا العام عن "جهوده لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحرب والصراعات".

وأشارت إلى أن البرنامج قدم المساعدة لنحو 100 مليون شخص في 88 دولة.

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية، أو نحو 1.1 مليون دولار وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل.


وتجري معظم أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مناطق مزقتها الحرب، حيث يزيد احتمال إصابة الناس بسوء التغذية بثلاث مرات.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإن لديه كل يوم مئات الشاحنات بالإضاقة لوسائل شحن أخرى تنقل الأغذية والمساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وفي أبريل الماضي، قال البرنامج، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

أخبار ذات صلة

روسيا تخطط لتسجيل لقاح ثان ضد (كورونا) الأسبوع القادم

روسيا تخطط لتسجيل لقاح ثان ضد (كورونا) الأسبوع القادم

استطلاع: بوتين يحظى بثقة 58٪ من الروس

استطلاع: بوتين يحظى بثقة 58٪ من الروس

بعد انتهاء علاجه من (كورونا).. ترامب يستعد للعودة للسباق الانتخابي

بعد انتهاء علاجه من (كورونا).. ترامب يستعد للعودة للسباق الانتخابي

بسبب &#34;إنفلوانزا الخنازير&#34;: (كوريا) الجنوبية تقتل نحو 1500 خنزير

بسبب "إنفلوانزا الخنازير": (كوريا) الجنوبية تقتل نحو 1500 خنزير

غسان عليان منسقاً للحكومة الاسرائيلية بالمناطق الفلسطينية خلفاً لكميل أبو ركن

غسان عليان منسقاً للحكومة الاسرائيلية بالمناطق الفلسطينية خلفاً لكميل أبو ركن

الخميس: (كنيست) يعقد جلسة كاملة للمصادقة على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات

الخميس: (كنيست) يعقد جلسة كاملة للمصادقة على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات

في استطلاعات للرأي تواصل هبوط (الليكود) وارتفاع قوة حزب (يمينا)

في استطلاعات للرأي تواصل هبوط (الليكود) وارتفاع قوة حزب (يمينا)

العالم يُسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

العالم يُسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في بيت دجن

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية زراعة الأشجار في بيت دجن

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

&#34;الميزان&#34; يشارك بالدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة

"الميزان" يشارك بالدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة

إصابة رضيع باعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم

إصابة رضيع باعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمات في الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمات في الخليل

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويفرض اجراءات مشددة على أهالي الجلمة

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويفرض اجراءات مشددة على أهالي الجلمة

الاحتلال يغلق عدة طرق بـ(بيت دجن) لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار

الاحتلال يغلق عدة طرق بـ(بيت دجن) لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار

مصرع شاب من طورة جنوب جنين بحادث دهس

مصرع شاب من طورة جنوب جنين بحادث دهس

منوعات

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ&#34;غولدن غلوب&#34;

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ"غولدن غلوب"

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): &#34; فقدت قلبي وروحي&#34;

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): " فقدت قلبي وروحي"

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

عربي

وزير الأوقاف المصري: ممنوع على الأئمة الانخراط في نشاط الجمعيات والحملات الانتخابية

وزير الأوقاف المصري: ممنوع على الأئمة الانخراط في نشاط الجمعيات والحملات الانتخابية

الأردن: حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ بسبب (كورونا)

الأردن: حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ بسبب (كورونا)

شاهد: سياسي لبناني يعلن شفاءه التام من (كورونا) ويحذر: &#34;القصة ليست مزحة&#34;

شاهد: سياسي لبناني يعلن شفاءه التام من (كورونا) ويحذر: "القصة ليست مزحة"

72 ساعة حاسمة حكومياً... الحريري أطلق مبادرته و&#34;البونتاج&#34; يبدأ اليوم

72 ساعة حاسمة حكومياً... الحريري أطلق مبادرته و"البونتاج" يبدأ اليوم