(القناة 12) الإسرائيلية: بوادر التصعيد بدأت تلوح بالأفق.. و"قطر" من ستوقفه





رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية إن الهدوء النسبي في قطاع غزة قد ينتهي قريبا، حيث أن بوادر التصعيد بدأت تلوح في الأفق، مرجحة أن تستعين إسرائيل بقطر لمنع التصعيد.ولفتت القناة إلى أن "إسرائيل تقوم من وراء الكواليس وبهدوء، بجهود لمنع مواجهة أخرى مع حركة حماس في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "مؤسسة الأمن تستعد للوضع الذي ستكون فيه خلال أسابيع قليلة في جولة أخرى من التصعيد إذا توتر الوضع في القطاع".وأوضحت القناة الإسرائيلية أن رئيس الموساد يوسي كوهين، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية يقومان باتصالات ومحادثات مع كبار المسؤولين في قطر للاستمرار في ضخ الأموال القطرية إلى قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة.