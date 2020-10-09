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روسيا تخطط لتسجيل لقاح ثان ضد (كورونا) الأسبوع القادم

روسيا تخطط لتسجيل لقاح ثان ضد (كورونا) الأسبوع القادم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مركز "فيكتور" الروسي الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أنه من المقرر أن يتم تسجيل لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الجاري.

وذكر المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف، في حديث مع الموقع الإخباري الحكومي الخاص بمحاربة (كورونا)، ونقله (روسيا اليوم)، أن الموعد المقرر لتسجيل اللقاح الجديد الذي يحمل اسم "إيبي فاك (كورونا)" هو 15 أكتوبر الجاري.

وذكر ماكسيوتوف أن 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية من اختبارات اللقاح الجديد، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة طيبة ولم تظهر لدى أي منهم أي مضاعفات ملموسة.

وأكد المدير العام لمركز "فيكتور" أنه من المقرر أن تجري مرحلة جديدة من اختبارات اللقاح بعد التسجيل بمشاركة 30 ألف شخص، بالإضافة إلى اختبار منفصل سيشارك فيه 150 متطوعا فوق سن الـ60.

وسيصبح "إيبي فاك كورونا" ثاني لقاح مضاد لكورونا تسجله روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تسجيله في أغسطس، وهو أول لقاح مضاد للفيروس التاجي على مستوى العالم.

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