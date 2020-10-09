شاهد: سياسي لبناني يعلن شفاءه التام من (كورونا) ويحذر: "القصة ليست مزحة"





رام الله - دنيا الوطنأعلن السياسي اللبناني العميد مصطفي حمدان، الجمعة، شفاءه التام من فيروس كورونا، بعد شهر وأسبوع على إعلان إصابته وتلقي العلاج في أحد مستشفيات البلاد.وكشف حمدان وفقاً لما نقلته (روسيا اليوم)، وهو يشغل منصب أمين الهيئة القيادية في حركة "​المرابطون​"، أنه مر بمرحلة صعبة خلال إصابته بالوباء، حيث تطلبت حالته الخضوع لعلاج لمدة 8 أيام في المستشفى.وقال حمدان إن الإصابة بالفيروس احتاجت أيضا إلى علاج نفسي، نظرا لما يحاط بالموضوع من مواكبة إعلامية وتحذيرات عالمية، مقدما الشكر للطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه.وأكد حمدان أن التجربة صعبة، محذرا من أن أعراض الإصابة بكورونا لا تشبه الإنفلونزا كما يقولون، داعيا اللبنانيين إلى التقيد بارتداء الكمامة واتباع إجراءات التعقيم والعزل.وختم حمدان بالقول: "القصة ليست مزحة"، معتبرا أن من لا يلتزم بالتدابير الصحية فهو يرتكب جريمة بحق مجتمعه.وسجل لبنان أمس 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث وصل العدد الإجمالي إلى 49744، فيما بلغ عدد وفيات الوباء 439، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اللبنانية.