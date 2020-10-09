استطلاع: بوتين يحظى بثقة 58٪ من الروس

رئيس روسيا فلاديمير بوتين

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أعرب 58٪ من المواطنين في روسيا عن ثقتهم في رئيس البلاد فلاديمير بوتين.



وجاء في استطلاع أجرته مؤسسة دراسة الرأي العام (FOM)، أن 29٪ من المستطلعين، قالوا، إنهم "على الأغلب لا يثقون" بالرئيس بوتين.



وأشار 12٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إلى أنه يصعب عليهم الإجابة عن هذا السؤال، وفقاً لما نقلته (روسيا اليوم) عن (نوفوستي).



أما بالنسبة لتقييم عمل بوتين في منصب رئيس الدولة، فيعتقد 61٪ من المشاركين في الدراسة، أن بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه، وقال 24٪ إنهم يتمسكون بالرأي المعاكس، وذكر 15٪ أنه يصعب عليهم الإجابة.



وتم إجراء استطلاع عبر الهاتف في مختلف أنحاء روسيا، في 2 أكتوبر بين 4000 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما.