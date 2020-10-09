دولي

بعد انتهاء علاجه من (كورونا).. ترامب يستعد للعودة للسباق الانتخابي

بعد انتهاء علاجه من (كورونا).. ترامب يستعد للعودة للسباق الانتخابي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
استعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة إلى حملته الانتخابية بتجمعين انتخابيين، بعدما تسببت إصابته بكورونا بإبعاده لمدة أسبوع عن السباق في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في وقت متأخر أمس الخميس إنه يشعر بأنه "بحالة جيدة حقا" ويخطط بعد موافقة الطبيب للعودة إلى مسار الحملة في فلوريدا يوم السبت وفي ولاية بنسلفانيا يوم الأحد، بحسب (رويترز). 

وأضاف ترامب، الذي بدا صوته أجشا وأحيانا كان يتوقف مؤقتا عن الكلام للسعال، لمذيع قناة "فوكس نيوز" شون هانيتي أنه من المحتمل أن يتم فحصه اليوم الجمعة. 

ورفض البيت الأبيض الكشف عن آخر مرة جاءت فيها فحوص ترامب سلبية.

وستهدف العودة إلى المشاركة في الفعاليات والتجمعات لإقناع الناخبين بأنه يتمتع بصحة جيدة بما يكفي للحملة والحكم.

ورغم نشر ترامب عدة مقاطع فيديو على "تويتر"، فإنه لم يظهر علنا منذ عودته إلى مقر إقامته من المستشفى يوم الاثنين. 

وواصل بايدن حملته ومن المقرر أن يشارك في فعاليات اليوم الجمعة في لاس فيغاس بولاية نيفادا.

ويتفوق بايدن، الذي انتقد بشدة طريقة تعامل ترامب مع الوباء، على الرئيس الجمهوري في استطلاعات الرأي الوطنية، على الرغم من أن هذا التقدم يتقلص في بعض الولايات المتأرجحة التي قد تحسم نتيجة الانتخابات.

ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس "تجمعا افتراضيا" اليوم الجمعة من خلال الظهور في البرنامج الإذاعي للمذيع راش ليمبو.

واشتبكت حملتا ترامب وبايدن أمس بسبب مناظرة تلفزيونية كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل. وانسحب ترامب بعد أن قالت اللجنة غير الحزبية المسؤولة إن المناظرة المقررة يوم 15 أكتوبر ستقام عبر الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة بعد إصابة ترامب بـ(كورونا).

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