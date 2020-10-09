بسبب "إنفلوانزا الخنازير": (كوريا) الجنوبية تقتل نحو 1500 خنزير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كوريا الجنوبية قتلها نحو 1500 خنزير في مزرعة في إقليم كانغ أون، شمال البلاد، في إجراء وقائي بعد العثور فيها مساء الخميس الماضي على 3 خنازير نافقة.



وثبت أن هذه الأخيرة كانت مصابة بإنفلوانزا الخنازير سريعة الانتشار التي ظهرت لأول مرة في البلاد في شهر أكتوبر 2019، وفقاً لـ(روسيا اليوم).



وتم، في إطار هذه العملية، التخلص من هذا النوع من الحيوانات في جوار المزرعة الموبوءة على مدى يمتد إلى 10 كلم، من بينها 940 خنزيرا في المزرعة مركز الوباء.



ورافق هذا الإجراء الوقائي منعت السلطات السفر والتنقل ابتداء من فجر الجمعة ولمدة 48 ساعة في هياكل تربية الحيوانات في إقليمي كيونغ كي وكانغ وون التي شهدت العام الماضي انتشار عدوى إنفلوانزا الخنازير في 14 مزرعة، مما أجبر السلطات حينها على قتل نحو 400 ألف خنزير عبر كامل البلاد لتعذر العلاج لعدم وجود دواء أو لقاح لهذا الوباء الذي لا يصيب إلا هذه الحيوانات.