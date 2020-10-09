الجهاد: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالاسير ماهر الأخرس





وفيما يلي نص البيان:



ندعو لإسناد المعتقل الإداري ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 75 على التوالي

لليوم الـ 75 على التوالي يواصل المعتقل الإداري ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي تستهدف المئات من أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.



فبالرغم من تقاعس المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالحقوق والحريات، يقاوم المعتقل البطل ماهر الأخرس بجوعه وآلامه، سياسات العدوان والاضطهاد التي تلاحق أبناء شعبنا في كل تفاصيل حياتهم.



إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نؤكد على ما يلي:-



أولاً: نجدد التأكيد على وقوفنا الكامل إلى جانب الأسرى الأبطال، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى ومن يعانون سياسات العزل، كما نؤكد وقوفنا إلى جانب المعتقلين الإداريين في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، وفي السياق نعلن مساندتنا ودعمنا بشكل كامل للمعتقل الإداري ماهر الأخرس في معركته ضد الاعتقال الإداري.



ثانياً: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالمعتقل ماهر الأخرس، الذي يطالب بحقه المشروع في الحرية وهو مطلب عادل وشرعي.

ثالثاً: نستنكر بشدة تقاعس المؤسسات والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة في العمل على تحقيق مطالب المعتقل ماهر الأخرس والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه.



رابعاً: ندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى أوسع حملة لإسناد المعتقل الإداري ماهر الأخرس ونصرته في معركته التي ينوب فيها عن جميع المعتقلين الإداريين.



في الختام: إذا كان الضمير العالمي ومؤسسات حقوق الإنسان عاجزين عن نصرة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فإن الشعب الفلسطيني لن يتركهم، والمقاومة مستعدة لحمايتهم والرد على عدوان الاحتلال بحقهم.







رام الله - دنيا الوطنحملت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالاسير ماهر الأخرس.ودعت الحركة في بيان صحفي، الجميع لإسناد المعتقل الإداري ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 75 على التوالي.