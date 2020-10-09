شؤون فلسطينية

الجهاد: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالاسير ماهر الأخرس

الجهاد: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالاسير ماهر الأخرس
الاسير ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالاسير ماهر الأخرس.

ودعت الحركة في بيان صحفي، الجميع لإسناد المعتقل الإداري ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 75 على التوالي.

وفيما يلي نص البيان:

ندعو لإسناد المعتقل الإداري ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 75 على التوالي
لليوم الـ 75 على التوالي يواصل المعتقل الإداري ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي تستهدف المئات من أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

فبالرغم من تقاعس المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالحقوق والحريات، يقاوم المعتقل البطل ماهر الأخرس بجوعه وآلامه، سياسات العدوان والاضطهاد التي تلاحق أبناء شعبنا في كل تفاصيل حياتهم.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نؤكد على ما يلي:-

أولاً: نجدد التأكيد على وقوفنا الكامل إلى جانب الأسرى الأبطال، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى ومن يعانون سياسات العزل، كما نؤكد وقوفنا إلى جانب المعتقلين الإداريين في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، وفي السياق نعلن مساندتنا ودعمنا بشكل كامل للمعتقل الإداري ماهر الأخرس في معركته ضد الاعتقال الإداري.

ثانياً: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بالمعتقل ماهر الأخرس، الذي يطالب بحقه المشروع في الحرية وهو مطلب عادل وشرعي.
ثالثاً: نستنكر بشدة تقاعس المؤسسات والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة في العمل على تحقيق مطالب المعتقل ماهر الأخرس والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه.

رابعاً: ندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى أوسع حملة لإسناد المعتقل الإداري ماهر الأخرس ونصرته في معركته التي ينوب فيها عن جميع المعتقلين الإداريين.

في الختام: إذا كان الضمير العالمي ومؤسسات حقوق الإنسان عاجزين عن نصرة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فإن الشعب الفلسطيني لن يتركهم، والمقاومة مستعدة لحمايتهم والرد على عدوان الاحتلال بحقهم.

أخبار ذات صلة

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

&#34;الميزان&#34; يشارك بالدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة

"الميزان" يشارك بالدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة

إصابة رضيع باعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم

إصابة رضيع باعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمات في الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمات في الخليل

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويفرض اجراءات مشددة على أهالي الجلمة

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويفرض اجراءات مشددة على أهالي الجلمة

الاحتلال يغلق عدة طرق بـ(بيت دجن) لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار

الاحتلال يغلق عدة طرق بـ(بيت دجن) لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق غزة

مصرع شاب من طورة جنوب جنين بحادث دهس

مصرع شاب من طورة جنوب جنين بحادث دهس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

&#34;الميزان&#34; يشارك بالدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة

"الميزان" يشارك بالدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة

إصابة رضيع باعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم

إصابة رضيع باعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمات في الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمات في الخليل

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويفرض اجراءات مشددة على أهالي الجلمة

جنين: الاحتلال يعتقل شابين ويفرض اجراءات مشددة على أهالي الجلمة

الاحتلال يغلق عدة طرق بـ(بيت دجن) لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار

الاحتلال يغلق عدة طرق بـ(بيت دجن) لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار

مصرع شاب من طورة جنوب جنين بحادث دهس

مصرع شاب من طورة جنوب جنين بحادث دهس

اتحاد السلة يشكر للواء الرجوب لدعمه ومساندته للوصول بالدوري بر الامان

اتحاد السلة يشكر للواء الرجوب لدعمه ومساندته للوصول بالدوري بر الامان

منوعات

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ&#34;غولدن غلوب&#34;

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ"غولدن غلوب"

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): &#34; فقدت قلبي وروحي&#34;

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): " فقدت قلبي وروحي"

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

عربي

72 ساعة حاسمة حكومياً... الحريري أطلق مبادرته و&#34;البونتاج&#34; يبدأ اليوم

72 ساعة حاسمة حكومياً... الحريري أطلق مبادرته و"البونتاج" يبدأ اليوم

إسرائيل والاردن يتفقان على تسيير رحلات جوية

إسرائيل والاردن يتفقان على تسيير رحلات جوية

بشار الأسد يُعلق على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتياله

بشار الأسد يُعلق على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتياله

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ولياً للعهد

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ولياً للعهد