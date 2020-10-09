الخميس: (كنيست) يعقد جلسة كاملة للمصادقة على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات



من جهته، قال نتنياهو في كلمته في حفل التوقيع إن "السلام" سيتوسع ليشمل دولاً أخرى.



وانضمت البحرين مؤخراً إلى ركب التطبيع العربي مع اسرائيل قبل أيام، مبررة ذلك بأن "التطبيع سيعزز الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة"، بعد إعلان التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي في 13 آب/أغسطس الماضي.

وكان نتنياهو قد توجه إلى واشنطن الشهر الماضي من أجل توقيع اتفاقيات التطبيع قبل المصادقة عليها، وهو ما أبقاها غير نافذة من الناحية الرسمية.وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض، كان على رأسها ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وقّع نتنياهو وابن زايد والزياني على "اتفاق التطبيع".الرئيس الأميركي في كلمته في حفل التوقيع، قال: "إن توقيع اليوم بين القادة هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن"، مضيفاً أن "الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق".وكان ترامب أكد خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض، أنه أجرى محادثة مع ملك ‎السعودية. وقال إن "أشياء إيجابية للغاية ستحدث".