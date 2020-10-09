الخميس: (كنيست) يعقد جلسة كاملة للمصادقة على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم الحصول على مصادقة مجلس الوزراء و(كنيست) على اتفاقيات التطبيع "التي تمثل إعادة تنظيم استراتيجي لدول الشرق الأوسط في مواجهة إيران".
وينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية، عرض اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على مجلس الوزراء و(كنيست) للمصادقة عليها يوم الخميس.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم الحصول على مصادقة مجلس الوزراء و(كنيست) على اتفاقيات التطبيع "التي تمثل إعادة تنظيم استراتيجي لدول الشرق الأوسط في مواجهة إيران".
وينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية، عرض اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على مجلس الوزراء و(كنيست) للمصادقة عليها يوم الخميس.
واعلنت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الخميس المقبل (كنيست) يعقد جلسة كاملة بهدف مناقشة والمصادقة على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
وقال المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان، في بيان إن "رئيس الوزراء سيطرح يوم الخميس القادم اتفاقية السلام مع الإمارات على مجلس الوزراء و(كنيست) من أجل المصادقة عليها".
كما قال نتنياهو إنه يعتزم الحصول على مصادقة مجلس الوزراء و(كنيست) على الاتفاق "الذي يمثل إعادة تنظيم استراتيجي لدول الشرق الأوسط في مواجهة إيران".
وكان نتنياهو قد توجه إلى واشنطن الشهر الماضي من أجل توقيع اتفاقيات التطبيع قبل المصادقة عليها، وهو ما أبقاها غير نافذة من الناحية الرسمية.
وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض، كان على رأسها ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وقّع نتنياهو وابن زايد والزياني على "اتفاق التطبيع".
الرئيس الأميركي في كلمته في حفل التوقيع، قال: "إن توقيع اليوم بين القادة هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن"، مضيفاً أن "الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق".
وكان ترامب أكد خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض، أنه أجرى محادثة مع ملك السعودية. وقال إن "أشياء إيجابية للغاية ستحدث".
من جهته، قال نتنياهو في كلمته في حفل التوقيع إن "السلام" سيتوسع ليشمل دولاً أخرى.
وانضمت البحرين مؤخراً إلى ركب التطبيع العربي مع اسرائيل قبل أيام، مبررة ذلك بأن "التطبيع سيعزز الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة"، بعد إعلان التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي في 13 آب/أغسطس الماضي.
وقال المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان، في بيان إن "رئيس الوزراء سيطرح يوم الخميس القادم اتفاقية السلام مع الإمارات على مجلس الوزراء و(كنيست) من أجل المصادقة عليها".
كما قال نتنياهو إنه يعتزم الحصول على مصادقة مجلس الوزراء و(كنيست) على الاتفاق "الذي يمثل إعادة تنظيم استراتيجي لدول الشرق الأوسط في مواجهة إيران".
وكان نتنياهو قد توجه إلى واشنطن الشهر الماضي من أجل توقيع اتفاقيات التطبيع قبل المصادقة عليها، وهو ما أبقاها غير نافذة من الناحية الرسمية.
وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض، كان على رأسها ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وقّع نتنياهو وابن زايد والزياني على "اتفاق التطبيع".
الرئيس الأميركي في كلمته في حفل التوقيع، قال: "إن توقيع اليوم بين القادة هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن"، مضيفاً أن "الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق".
وكان ترامب أكد خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض، أنه أجرى محادثة مع ملك السعودية. وقال إن "أشياء إيجابية للغاية ستحدث".
من جهته، قال نتنياهو في كلمته في حفل التوقيع إن "السلام" سيتوسع ليشمل دولاً أخرى.
وانضمت البحرين مؤخراً إلى ركب التطبيع العربي مع اسرائيل قبل أيام، مبررة ذلك بأن "التطبيع سيعزز الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة"، بعد إعلان التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي في 13 آب/أغسطس الماضي.
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