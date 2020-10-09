الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمات في الخليل





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل، خلال عمليات دهم وتفتيش.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت يعقوب أبو حديد، وبسام زغير، بعد تفتيش منزليهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نديم التلحمي ومحمد اليازوري، أثناء عملهم في "مسلخ" بسوق العميان وسط المدينة.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل بالمحافظة وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، عرف من أصحابها، رأفت أبو عطوان، ووائل النمورة، وغضنفر أبو عطوان من مدينة دورا جنوب غرب الخليل.وفي بلدة بيت أولا غرب الخليل داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الفتاح محمد سراحين، وطالبته بتسليم نجله ساهر.ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزا.ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطنا، واحتجزت (33) آخرين.وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا على التوالي.