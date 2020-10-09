الاحتلال يغلق عدة طرق بـ(بيت دجن) لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، طرقا رئيسية شرق قرية بيت دجن شرق نابلس، لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار في القرية.



وأفاد شهود عيان وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية بأن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت القرية، وبدأت بإغلاق عدة طرق شرق القرية تعرف بالمصيّف، وهو المكان الذي سيتم فيه فعالية زراعة الأشجار.



وكانت لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، دعتا لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء شرق بيت دجن.