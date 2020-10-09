شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق غزة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت الرصاص الحي صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق القطاع.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق خان يونس اعتقلت ثلاثة مواطنين كانوا قرب السياج الفاصل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الأراضي الزراعية الحدودية شرق خان يونس، ما اضطر المزارعين لمغادرة أراضيهم.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على أراضي زراعية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، تزامنا مع قطف المواطنين ثمار الزيتون في أراضيهم القريبة من الشريط الحدودي.

فيما اعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، 3 شبان فلسطينيين، بعد أن تسللوا من جنوبي القطاع الى الغلاف. 

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت الليلة 3 فلسطينيين تسللوا من جنوبي قطاع غزة. 

وبحسب القناة، أضاف الناطق، أنه لم يتم العثور بحوزة المعتقلين على أي أسلحة، وتم تحويلهم لإستكمال التحقيق معهم لدى الشاباك.

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