مصرع شاب من طورة جنوب جنين بحادث دهس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب من قرية طورة جنوب جنين، مصرعه بحادث دهس، الليلة، في قرية أم الريحان المعزلة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الشاب نايف محمد عبادي (18 عاما) لقي مصرعه إثر حادث دهس بشاحنة إسرائيلية أثناء قيادته دراجة كهربائية داخل قرية أم الريحان المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.