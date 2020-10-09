شؤون فلسطينية

وزارة التنمية: لدينا جھوزیة كاملة لصرف مخصصات الشؤون الإجتماعیة

وزارة التنمية: لدينا جھوزیة كاملة لصرف مخصصات الشؤون الإجتماعیة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الوكیل المساعد لشؤون مدیریات قطاع غزة في وزارة التنمیة الاجتماعیة أكرم الحافي، أنّ "وزیر التنمیة الاجتماعیة أبلغ موظفي الإدارة العامة لمكافحة الفقر بالوزارة، صباح أمس الخميس بالجھوزیة الكاملة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعیة بإرسال قائمة الأسماء لوزارة المالیة لبدء الصرف".

وأوضح الحافي في تصريحٍ لـ(صوت فلسطين) الرسمية، أن "وزارة المالیة حتى اللحظة لم تتطلب الـ(CD) من وزارة التنمیة، وھذا بسبب الأزمة المالیة التي تعصف بالسلطة الفلسطینیة ویعلمھا الجمیع"، مضيفاً: "الوزارة تقوم بجھود كبیرة لصرف المخصصات وھي تولي اھتمامًا كبیرًا لھذا الملف، خاصةً في قطاع غزة والذي له النصیب الكبیر في تلك المخصصات في ظل حالة الفقر والحصار الإسرائیلي المستمر منذ سنوات".

وقال الحافي: "وجود العدید من المشاریع التي تجري حالیًا في قطاع غزة ومنھا المنحة النرویجیة ومنھا مشاریع التمكین الصغیرة، وھناك 92 مشروع تم صرفھا في 2019 بقیمة 1500 دولار للمشروع، وحالیًا نعمل على 100 مشروع جدید للعام 2020".

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