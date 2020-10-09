شؤون فلسطينية

صحة غزة: تسجيل 88 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صحة غزة: تسجيل 88 اصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل (88) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1743عينة.

وأفادت الصحة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، لليوم الجمعة الموافق 9/10/2020، بتعافي 74 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وكشفت الصحة بغزة أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 3839 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 1557 حالة، متعافين 2258 حالة 
وفيات 24.

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