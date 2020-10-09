الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين خلال مداهمات في الضفة والقدس





رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، عددا من المناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين.ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب عبد الله خالد سلوادي (32 عام)، بعد اقتحام منزله في بلدة تل غربي نابلس وتفتيشه.واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب محمد ابراهيم عثمان رمضان، وفتشته وانسحبت منه دون أي اعتقال.كما داهم الاحتلال ساحة الأعمدة الأثرية في بلدة سبسطية شمالي نابلس وسط إطلاق قنابل الصوت بكثافة.وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال مساء أمس، مدخلي قرية دير نظام شمال مدينة رام الله الجنوبي والشمالي، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.ولفتت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، ما أدى لاختناق عدد منهم، فيما اعتلى الجنود أسطح بعض المنازل.وفي القدس المحتلة، أفاد شهود عيان بأن قوة للاحتلال داهمت بلدة عناتا، وفتشت منزلا ومنجرة قرب مبنى البلدية.وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع الشيخ عنبر ببلدة الطور شرق المسجد الأقصى في مدينة القدس.ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزا.ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطنا، واحتجزت (33) آخرين.وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا على التوالي.