النائب العام بغزة يلتقي المخاتير والوجهاء ويستمع لمطالباتهم بتنفيذ أحكام الإعدام

غزة - دنيا الوطنالتقى النائب العام في قطاع غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه، بتجمع المخاتير والوجهاء ولجان الإصلاح والعشائر في قطاع غزة.واستمع النائب العام، لمداخلة المختار د. علاء العكلوك، والمختار أبو سلمان المغني، ورئيس لجان الإصلاح في محافظة الوسطى د. ماهر الحولي، ومدير إدارة العشائر في وزارة الداخلية أ. أبو محمد الزيتونة، الذين أشادوا جميعاً بدور النيابة العامة بملاحقة الجريمة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، والتعاون مع المخاتير ورجال الإصلاح، مطالبين بتشديد قبضة القانون بحق المدانين بجرائم القتل، وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.وقد أكد النائب العام على عمق العلاقة بين رجال الإصلاح والنيابة العامة، وأشاد بالدور الإيجابي والمسؤلية المجتمعية لرجال الإصلاح والمخاتير؛ ودورهم في احتواء المشاكل العائلية، ونشر السلم والطمأنينة، في أحياء ومناطق القطاع.وطمأن المستشار المدهون، رجال الإصلاح، وأهلنا في قطاع غزة بحالة الاستقرار التي يعيشها القطاع، مؤكداً أن معدل الجريمة فيه منخفض، مقارنة مع مناطق ودول الجوار، وأشار النائب العام إلى أن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو للقطات من بعض المشاكل العائلية، لها أكبر الأثر في تضليل الرأي العام، وإشاعة الخوف والذعر بين المواطنين، وإظهار الصورة على غير حقيقتها، مستعرضاً بعض الإحصائيات الرسمية الدالة على ذلك.وأطلع النائب العام الحضور على إحصائيات بأحكام الإعدام الباتة، المستوفاه للإجراءات القانونية للتنفيذ، مشيراً إلى أن نيابة تنفيذ الاحكام الجزائية، تعمل على التأكد من حدوث مصالحات وتنازلات من أولياء الدم، قبل أن ترفع تلك الأحكام للجهات المختصة، لمباشرة تنفيذها طبقا للقانون.