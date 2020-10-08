شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي يُحذّر من جولة تصعيد عسكري في قطاع غزة

الإعلام الإسرائيلي يُحذّر من جولة تصعيد عسكري في قطاع غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، عن إمكانية عودة التصعيد إلى قطاع غزة، والذهاب نحو جولة عسكرية ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال القناة 12: "قد ينتهي الهدوء النسبي في غزة قريبًا، وبوادر التصعيد، بدأت تلوح في الأفق، حيث تستعد وزارة الجيش برئاسة بيني غانتس، للوضع الذي سنكون فيه خلال أسابيع قليلة في جولة أخرى من التصعيد، إذا توتر الوضع في قطاع غزة".

وأضافت القناة: "لذا تقوم إسرائيل من وراء الكواليس، وبهدوء، بجهود لمنع مواجهة أخرى مع حماس في القطاع؛ حيث يجري رئيس الموساد، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق، اتصالات ومحادثات مع كبار المسؤولين في قطر؛ للاستمرار في ضخ الأموال القطرية إلى القطاع في الأشهر المقبلة".

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