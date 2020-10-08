إصابة صائب عريقات بفيروس (كورونا)

تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات، عن إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة المفاوضات، بفيروس (كورونا)، وتتمنى له الشفاء العاجل، وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".