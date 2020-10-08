إصابة صائب عريقات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ودائرة شؤون المفاوضات، إصابة صائب عريقات بفيروس (كورونا).
وعبر صفحته بموقع (فيسبوك) كتب عريقات: "بسم الله الرحمن الرحيم (وإذا مرضت فهو يشفين) صدق الله العظيم.
أعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ودائرة شؤون المفاوضات، إصابة صائب عريقات بفيروس (كورونا).
وعبر صفحته بموقع (فيسبوك) كتب عريقات: "بسم الله الرحمن الرحيم (وإذا مرضت فهو يشفين) صدق الله العظيم.
تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات، عن إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة المفاوضات، بفيروس (كورونا)، وتتمنى له الشفاء العاجل، وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".
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