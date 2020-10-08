الاحتلال يُغلق مدخلي قرية دير نظام شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مداخل قرية دير نظام شمال مدينة رام الله.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، أغلقت مدخلي القرية الجنوبي والشمالي، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.



ولفتت المصادر إلى أن جنود الاحتلال، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، تجاه المواطنين، ما أدى لاختناق عدد منهم، فيما اعتلى الجنود، أسطح عدد من المنازل.