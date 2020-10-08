الخارجية: 266 وفاة و6425 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 266 حالة وفاة، و6425 إصابة (2 تونس، 1 الهند)، في صفوف جالياتنا حول العالم، منذ بدء جائحة (كورونا).



وأوضحت في تقريرها اليومي، عدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا، لليوم الرابع على التوالي.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تونس، بتسجيل أول إصابتين بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الهند، بتسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الطلبة والجالية.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة لليوم الثامن على التوالي في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة، وعدم تسجيل أية إصابة جديدة؛ ليبقى عدد الإصابات 3842 إصابة.