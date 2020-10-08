شؤون فلسطينية

الخارجية: تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي والكويت والرياض

الخارجية: تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي والكويت والرياض
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي، والكويت، والرياض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة الموافق 09/10/2020، بدلاً من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 10/10/2020، لاعتبارات تتعلق بترتيبات سفرهم بشكل أسرع.

أخبار ذات صلة

غنيم: خطة وزارية لإنشاء مشاريع لدعم الأغوار بمجال المياه والصرف الصحي

غنيم: خطة وزارية لإنشاء مشاريع لدعم الأغوار بمجال المياه والصرف الصحي

إصابة طفل نتيجة رشق مستوطنين سيارات المواطنين جنوب بيت لحم بالحجارة

إصابة طفل نتيجة رشق مستوطنين سيارات المواطنين جنوب بيت لحم بالحجارة

النائب العام بغزة يلتقي المخاتير والوجهاء ويستمع لمطالباتهم بتنفيذ أحكام الإعدام

النائب العام بغزة يلتقي المخاتير والوجهاء ويستمع لمطالباتهم بتنفيذ أحكام الإعدام

الإعلام الإسرائيلي يُحذّر من جولة تصعيد عسكري في قطاع غزة

الإعلام الإسرائيلي يُحذّر من جولة تصعيد عسكري في قطاع غزة

إصابة صائب عريقات بفيروس (كورونا)

إصابة صائب عريقات بفيروس (كورونا)

الاحتلال يُغلق مدخلي قرية دير نظام شمال رام الله

الاحتلال يُغلق مدخلي قرية دير نظام شمال رام الله

الخارجية: 266 وفاة و6425 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء جائحة (كورونا)

الخارجية: 266 وفاة و6425 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء جائحة (كورونا)

الداخلية: كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية

الداخلية: كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

غنيم: خطة وزارية لإنشاء مشاريع لدعم الأغوار بمجال المياه والصرف الصحي

غنيم: خطة وزارية لإنشاء مشاريع لدعم الأغوار بمجال المياه والصرف الصحي

إصابة طفل نتيجة رشق مستوطنين سيارات المواطنين جنوب بيت لحم بالحجارة

إصابة طفل نتيجة رشق مستوطنين سيارات المواطنين جنوب بيت لحم بالحجارة

النائب العام بغزة يلتقي المخاتير والوجهاء ويستمع لمطالباتهم بتنفيذ أحكام الإعدام

النائب العام بغزة يلتقي المخاتير والوجهاء ويستمع لمطالباتهم بتنفيذ أحكام الإعدام

الاحتلال يُغلق مدخلي قرية دير نظام شمال رام الله

الاحتلال يُغلق مدخلي قرية دير نظام شمال رام الله

الخارجية: تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي والكويت والرياض

الخارجية: تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي والكويت والرياض

الاحتلال يُبعد المرابطة &#34;عايدة الصيداوي&#34; عن الأقصى خمسة أشهر

الاحتلال يُبعد المرابطة "عايدة الصيداوي" عن الأقصى خمسة أشهر

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرقي رفح

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرقي رفح

النيابة العامة في قطاع غزة تُحقق في 704 قضايا

النيابة العامة في قطاع غزة تُحقق في 704 قضايا

منوعات

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ&#34;غولدن غلوب&#34;

حقيقة ظهور غادة عبد الرازق مع عمر الشريف في الـ"غولدن غلوب"

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

هيفا وهبي تحضر مفاجأة مجهولة للفتيات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): &#34; فقدت قلبي وروحي&#34;

الموت يفجع علي العلياني بسبب (كورونا): " فقدت قلبي وروحي"

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

تذكروا كيف كانت كاريس بشار قبل 22 عاماً

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعات الجميع وتوضح السبب

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

فنانة مصرية تتعرض للتنمر القاسي بسبب حجاب ابنتها وترد

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

شاهد: صابرين تكشف رأيها بتقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكي

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

نشرت صوراً من دون ماكياج ثم حذفتها.. تغير كبير بشكل مايا دياب

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

هل ورثت بيرين سات جمال ملامحها من جدتها؟

عربي

إسرائيل والاردن يتفقان على تسيير رحلات جوية

إسرائيل والاردن يتفقان على تسيير رحلات جوية

بشار الأسد يُعلق على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتياله

بشار الأسد يُعلق على تصريحات ترامب بشأن محاولة اغتياله

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ولياً للعهد

الكويت: الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ولياً للعهد

أمير سعودي: على السعودية أن تُركز على مصالحها وأمنها أثناء خدمة القضية الفلسطينية

أمير سعودي: على السعودية أن تُركز على مصالحها وأمنها أثناء خدمة القضية الفلسطينية