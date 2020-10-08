الخارجية: تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي والكويت والرياض
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي، والكويت، والرياض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة الموافق 09/10/2020، بدلاً من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 10/10/2020، لاعتبارات تتعلق بترتيبات سفرهم بشكل أسرع.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي، والكويت، والرياض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة الموافق 09/10/2020، بدلاً من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 10/10/2020، لاعتبارات تتعلق بترتيبات سفرهم بشكل أسرع.
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