الخارجية: تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي والكويت والرياض

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تغيير موعد التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي، والكويت، والرياض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة الموافق 09/10/2020، بدلاً من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 10/10/2020، لاعتبارات تتعلق بترتيبات سفرهم بشكل أسرع.