الاحتلال يبعد المرابطة "عايدة الصيداوي" عن الأقصى خمسة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إبعاد المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي من سكان البلدة القديمة عن المسجد الأقصى.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أصدرت أمرا بإبعاد المقدسية الصيداوي لمدة 5 أشهر عن المسجد الأقصى ومحيطه.



ولفت مصادر محلية إلى أن المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي لم تثنها عشرات قرارات الاعتقال والإبعاد عن مواصلة الرباط في المسجد الأقصى.



واعتقلت قوات الاحتلال المرابطة الصيداوي عشرات المرات وأبعدتها عن المسجد الأقصى في كثير من الأحيان ولفترات متفاوتة.



وصعدت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهدافها للمقدسيين من خلال عمليات الاعتقال اليومية التي تطال العشرات من الشبان ولا سيما المرابطين منهم.



كما ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال عمليات الإبعاد التي طالت العشرات منهم واستهدفت العديد من الرموز والقيادات والمرابطين والمرابطات.



وتهدف حكومة الاحتلال من خلال تلك الممارسات القمعية إلى تفريغ مدينة القدس المحتلة وإجبار سكانها على الانتقال للعيش العمل في مناطق أخرى، وترك الأقصى لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية