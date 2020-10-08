دولي

غانتس يُعين "غسان عليان" منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية

غانتس يُعين "غسان عليان" منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية
غسان عليان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الخميس، تعيين العميد غسان عليان في منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، خلفاً لكميل أبو ركن.

ووفقاً لما نقل موقع (واللا) فإنه سيتم ترقية عليان إلى رتبة "ميجر جنرال"، وسيُنهي كميل أبو ركن، منصبه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويشغل عليان حالياً، منصب ما يسمى رئيس الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، وكان قد تولى سابقاً قيادة لواء غولاني.

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