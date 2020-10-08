قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق رفح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، المزارعين الفلسطينيين شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بقنابل الغاز المسيل للدموع.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم بفعل كثافة إطلاق قنابل الغاز، مبينة عدم وجود إصابات.



ولفتت إلى أن الجنود المتمركزين قرب موقع "صوفا"، شمالي شرقي المحافظة، أطلقوا قنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية في ظل وجود عدد من أصحابها.