شؤون فلسطينية

جنين: احتراق 1400 شجرة زيتون

جنين: احتراق 1400 شجرة زيتون
رام الله - دنيا الوطن
التهم حريق اندلع، اليوم الخميس، في 23 موقعا بمحافظة جنين، 1400 شجرة زيتون.

وأشار جهاز الدفاع المدني، إلى أن كافة مراكز الدفاع المدني المنتشرة في محافظة جنين توجهت لإخماد الحرائق التي أتت على أشجار الزيتون وتركزت في مرج بن عامر شرق جنين، وقباطية والزبابدة وعرابة جنوب جنين، وفي السيلة الحارثية واليامون غرب جنين، وتل تعنك غرب جنين.

وأوضح أن الطواقم تمكنت من الحد من انتشار النيران وعملت على حماية المئات من الأشجار المجاورة لأماكن الحريق، مبين أن النيران اشتدت وتنتقل بسرعة شديدة في مثل هذه الاجواء الحارة والجافة في الأعشاب، لتطال مساحات كبيرة تقدر بمئات الدونمات.

وأهاب الدفاع المدني بالمزارعين إلى ضرورة الانتباه وتوخي الحذر وتجنب التخلص من مخلفات عملية قطف الزيتون بواسطة الحرق وفي حال تجميع الاعشاب الجافة وتنظيف الزيتون قبيل قطف الثمار عدم حرقها بل إبعادها عن اماكن تواجد اشجار الزيتون.

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