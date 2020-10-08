الجاغوب: قنوات عربية تنتهج الأسلوب الإسرائيلي للهجوم على الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنهاجم منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، بعض القنوات الإخبارية العربية، التي تُهاجم الشعب الفلسطيني ومواقفه من القضايا العربية.وقال الجاغوب عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الآن بعض القنوات والفضائيات العربية تدير مشروع (أسرلة) الجماهير العربية وكي وعيها، وإخضاعها لسياسة ونهج، تقبل اسرائيل المحتله والعمل على جعلها جسم طبيعي في المنطقة عن طريق استضافة وعمل مقابلات مع شهاد زور على التاريخ، مازلنا نراهن على وعي الشعوب والجماهير العربية التي لن تنجر الى مشروع الاسرلة الذي اصبح واضح وضوح الشمس".وأضاف: "قيام بعض الفضائيات العربية بفتح فضائها لتذكير شعوبها بموقف الفلسطينين من غزو الكويت او الحديث عن شتيمة هنا او هناك صدرت من بعض الفلسطينين فهو وسيلة اسرلة وكي وعي هدفه شيطنة الفلسطينيين لتبرير و لغرس تطبيعهم الخياني بوسط الشعوب العربية".وأوضح أن من أسرلة المجتمعات العربية التي تشرف عليه بعض الانظمة العربية مهاجمة الذباب الالكتروني الفلسطينين ونضالهم على مدار الساعة ولا يذكر الاحتلال الاسرائيلي بكلمة نقول لكل هائولاء عدونا وعدوكم وعدو الاسلام هو الاحتلال الاسرائيلي انتم لستم خصوم لنا انتم اشقاء ولا تكونوا عونا للاحتلال ضد اخوتكم الفلسطينيين.