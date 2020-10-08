حماس:هنية يتابع ملف إنشاء "مستشفى رفح" مع القطريين ويوجد خطوات إيجابية على طريق التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته تتابع ملف انشاء مستشفى رفح.
وقال النونو، في تصريح عبر موقع حماس الرسمي: "يتابع رئيس المكتب السياسي ملف إنشاء مستشفى رفح مع الأشقاء في قطر، وهناك خطوات عملية وإيجابية على طريق التنفيذ في القريب العاجل بإذن الله".
أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته تتابع ملف انشاء مستشفى رفح.
وقال النونو، في تصريح عبر موقع حماس الرسمي: "يتابع رئيس المكتب السياسي ملف إنشاء مستشفى رفح مع الأشقاء في قطر، وهناك خطوات عملية وإيجابية على طريق التنفيذ في القريب العاجل بإذن الله".
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