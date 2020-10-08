حماس:هنية يتابع ملف إنشاء "مستشفى رفح" مع القطريين ويوجد خطوات إيجابية على طريق التنفيذ

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته تتابع ملف انشاء مستشفى رفح.



وقال النونو، في تصريح عبر موقع حماس الرسمي: "يتابع رئيس المكتب السياسي ملف إنشاء مستشفى رفح مع الأشقاء في قطر، وهناك خطوات عملية وإيجابية على طريق التنفيذ في القريب العاجل بإذن الله".