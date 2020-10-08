وزارة الصحة تنفي السماح بإعادة فتح قاعات الأفراح

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، السماح بإعادة فتح قاعات الأفراح.



وأكدت الصحة في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعقيباً على ما يُشاع حول السماح بإعادة فتح قاعات الأفراح، أن الحالة الوبائية التي تمر بها فلسطين تتطلب من الجميع الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة للخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار، ولحماية أهلنا وبالأخص أطفالنا وكبار السن وضعاف المناعة من هذا الفيروس.