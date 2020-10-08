الأمين العام يلتقي مندوب روسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مقر الأمانة بجدة اليوم، المندوب الدائم لروسيا الاتحادية (العضو المراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي) السفير رمضان عبد اللطيبوف.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين المنظمة وروسيا الاتحادية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان أهمية متابعة انعقاد جولة المشاورات السياسية بين الجانبين ، لأهميتها في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.