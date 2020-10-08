غزة: وقفة جماهيرية حاشدة للمطالبة بتسريع عقد اجتماع الأمناء العامين

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بفرع جباليا، يوم الخميس، وقفة جماهيرية حاشدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، للمطالبة بتسريع عقد اجتماع قيادي فلسطيني على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية أو على مستوى مسؤول لمراجعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رام الله- بيروت.



وشارك في الوقفة الجماهيرية إلى جانب كوادر وأعضاء الجبهة الديمقراطية، حشد واسع من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين في مخيم جباليا.



وطالب عضو الجبهة الديمقراطية ونائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين مصطفى الدقس بتسريع عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع رام الله – بيروت في 3/9/2020 برئاسة الرئيس محمود عباس، ووضع الآليات اللازمة كي ننطلق نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بخطوات جدية ملموسة، يكون الرأي العام الفلسطيني هو مصدر الحكم عليها.



وأضاف الدقس: "من المستغرب عدم تحقيق أي شي على امتداد خمس أسابيع مضت على عقد اجتماع الأمناء العامين، الأمر الذي لم يساعد على ترسيخ موقع قرارات اجتماع الأمناء العامين كمحطة فاصلة تساعد على تسريع وتيرة التقدم نحو إنهاء الانقسام على طريق الانخراط الأوسع في المواجهة الوطنية الشاملة لصفقة القرن وخطة الضم والتطبيع".



وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في محافظة الشمال الرفيق عطية صالحة على ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ووضع التعريف البرنامجي والتنظيمي لهذه القيادة بما يضمن استنهاض عموم الحالة الشعبية الفلسطينية في الداخل والخارج، في إطار مجابهة وطنية شاملة تعيدنا إلى أبجديات النضال باعتبارنا حركة تحرر وطني في مواجهة احتلال استعماري استيطاني عنصري يستهدف كامل حقوقنا الوطنية وتدمير مشروعنا الوطني.



وأكد صالحة ضرورة توفير شروط إعادة بناء الائتلاف الوطني من خلال إجراء انتخابات شاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وبما يشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تقود إلى ترسيخ الشراكة الوطنية في جميع المؤسسات الفلسطينية التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطيني، وفي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية.