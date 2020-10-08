الاحتلال يستولي على جرافة في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على جرافة أثناء عملها في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال استولى على جرافة أثناء عملها بتسهيل طريق زراعي، في قرية عين البيضاء.



ويضيق الاحتلال على المزارعين في منطقة الأغوار من خلال مصادرة الأراضي تارة وتحويلها مسرحا للتدريبات العسكرية تارة ثانية.



كما يحرم الاحتلال سكان التجمعات في الأغوار من حقهم في الحصول على المياه اللازمة للري والشرب في الوقت الذي يطلق العنان للتجمعات الاستيطانية من الانتفاع بها واستخدامها للري في المزارع التي تتسع بشكل ملحوظ.



وكأحد أشكال التضييق على سكان الأغوار يتعمد الاحتلال فرض الغرامات الباهظة مقابل استرجاع تلك الآليات المصادرة بعد احتجازها.



وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان من المياه.



وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.



وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.