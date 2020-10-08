نتنياهو يطرح الاتفاق مع الإمارات لمصادقة الحكومة والكنيست

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيطرح اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات الموقع مع الإمارات برعاية أميركية، لمصادقة الحكومة والكنيست، يوم الإثنين المقبل.



وارتكزت الاتفاقات ما بين البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع الاحتلال، غير أنها لم تذكر أن سلطات الاحتلال ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.