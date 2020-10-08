كيف ستجرى المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن؟

ترامب وبايدن

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية (CPD)، بأن المناظرة الرئاسية الثانية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترامب، المقررة يوم الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر ستجرى افتراضيًا.



وأوضح ترامب، في حديث لشبكة (فوكس نيوز)، أنه لم يتم إبلاغه مسبقا بالتغيير، مشددا على أنه لن يضيع وقته ولن يشارك بشكل افتراضي.



وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن إنه ينبغي ألا تُجري المناظرة المقررة مع الرئيس دونالد ترامب يوم 15 أكتوبر إذا كان ترامب لا يزال مصابا بفيروس كورونا في ذلك الوقت.



وأضاف بايدن للصحفيين: إنه "إذا كان لا يزال مصابًا بفيروس (كورونا)، فينبغي لنا عدم إجراء مناظرة".



وتأتي هذه القرارات في أعقاب إصابة ترامب بفيروس (كورونا) الأسبوع الماضي.