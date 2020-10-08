الأردن يواصل تسجيل الأرقام المرتفعة لإصابات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 13 حالة وفاة، و1317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 1312 محلية، اليوم الخميس.



وأوضحت أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى (144) وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى (21517) إصابة.



كما سجلت (202) حالة شفاء اليوم، منها (37) في مستشفى الأمير حمزة، و(140) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(11) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.