شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 13 أسيرًا مريضًا يعانون الأمرين داخل جدران عيادة "الرملة"

هيئة الأسرى: 13 أسيرًا مريضًا يعانون الأمرين داخل جدران عيادة "الرملة"
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى المرضى والجرحى القابعين داخل ما تسمى عيادة "الرملة"، والبالغ عددهم حاليا 13 أسيرا، يعانون الأمرين، فهم يواجهون الموت البطيء بشكل يومي، وإدارة المعتقل لا تكترث لحالهم وتمعن بانتهاكهم طبيا وتركهم يكابدون الأوجاع.

وبينت الهيئة أن غالبية الأسرى المرضى القابعين داخل عيادة "الرملة"، يشتكون من أمراض مزمنة وخطيرة للغاية كمرضى السرطان والقلب والأسرى المقعدين والمصابين بالرصاص، ويعتمدون بشكل أساسي على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.

ومن بين الحالات المرضية الصعبة القابعة حاليا بعيادة "الرملة"، حالة الأسير كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية قضاء جنين، والذي يعاني من سرطان بالحنجرة والحلق، أدى الى فقدان الأسير كثير من وزنه وبات يشتكي من صعوبة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس، وقد خضع لعدة جلسات للعلاج الإشعاعي، بعد اهمال طبي متعمد من قبل ادارة سجون الاحتلال.

وأضافت الهيئة أنه قبل حوالي شهرين خضع الأسير أبو وعر لعملية زرع أنبوب بلاستيكي لمساعدته على التنفس،  وهو بانتظار تحويله لأخذ خزعة من حنجرته وتشخيص وضعه، ولا يزال الأسير بحاجة ماسة لعناية طبية فائقة لحالته.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن الوضع الصحي لكل من المعتقلين المصابين جهاد بعيرات ومحمود مبارك آخذ بالتحسن والاستقرار، والذي جرى نقلهما مؤخرا إلى سجن عيادة "الرملة"، حيث يعاني الأسير بعيرات من إصابة بقدمه وكتفه الأيمن ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، ويتناول المسكنات.

أما عن المعتقل مبارك فهو يشتكي من إصابة بقدميه ويستخدم العكازات للتحرك، وتقوم إدارة "الرملة" بتزويده بالمسكنات.

يشار إلى أن كلا الأسيرين جرى اعتقالهما قبل حوالي أسبوعين بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال بالقرب من شارع تل العاصور على مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله.

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