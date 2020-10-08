شؤون فلسطينية

أبو الريش: نعمل على تأخير أي إجراء يتعلق بالعودة للإغلاق التام للقطاع

أبو الريش: نعمل على تأخير أي إجراء يتعلق بالعودة للإغلاق التام للقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، اليوم الخميس: إن الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل جاهدة على تأخير أي إجراء يتعلق بالعودة للإغلاق التام، نظراً لتفشي فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات.

وأكد أبو الريش خلال زيارة الكتلة الإسلامية للمهندسين وزارة الصحة، على أن هذا التأخير منوط بالسلوك المجتمعي والمؤسسات، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة المجتمعية من كافة مكونات المجتمع لتجاوز هذا التحدي.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود المجتمعية لتعزيز درجة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا وتسطيح منحنى التفشي، معبراً عن تقديره لكافة المبادرات التي تسخر جهودها في هذا الاتجاه.

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